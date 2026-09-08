Путин и Трамп договорились о продолжении обмена заключенными Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжать обмены заключенными

Москва8 сен Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжать обмены заключенными, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, Вашингтон и Москва продолжат взаимодействовать по другим гуманитарным вопросам.

В ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами сказал Ушаков

8 сентября Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились час. По словам Ушакова, главы государств общались конструктивно и "весьма откровенно".

В ходе переговоров Путин и Трамп обсудили, в частности, что США могут сделать для урегулирования украинского конфликта. Также американский лидер обозначил, что хочет добиться прекращения боевых действий до конца своего президентского срока.

Путин, в свою очередь, сообщил Трампу, что у России нет планов угрожать Европе, и подчеркнул, что утверждения об обратном являются спекуляциями.