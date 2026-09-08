Путин и Трамп обсудили по телефону визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Путин и Трамп обсудили итоги поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев Путин и Трамп обсудили по телефону визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Москва8 сен Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону итоги визитов спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин и Трамп оценили результаты этой поездки "со знаком плюс", отметил Ушаков.

Работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена добавил помощник президента РФ

8 сентября Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продолжались час. Ушаков охарактеризовал разговор как конструктивный и "весьма откровенный".

В частности, Путин и Трамп обсудили, что США могут предпринять для урегулирования украинского конфликта. Также американский президент обозначил, что хочет добиться завершения противостояния на Украине до конца срока своих полномочий.

Путин, в свою очередь, сообщил Трампу, что у России нет планов угрожать Европе, и подчеркнул, что утверждения об обратном являются спекуляциями. Также он поддержал настрой главы Белого дома на расширение партнерства с Россией.