Москва8 сенВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону итоги визитов спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп оценили результаты этой поездки "со знаком плюс", отметил Ушаков.
Работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолженадобавил помощник президента РФ
8 сентября Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продолжались час. Ушаков охарактеризовал разговор как конструктивный и "весьма откровенный".
В частности, Путин и Трамп обсудили, что США могут предпринять для урегулирования украинского конфликта. Также американский президент обозначил, что хочет добиться завершения противостояния на Украине до конца срока своих полномочий.
Путин, в свою очередь, сообщил Трампу, что у России нет планов угрожать Европе, и подчеркнул, что утверждения об обратном являются спекуляциями. Также он поддержал настрой главы Белого дома на расширение партнерства с Россией.