Трамп заявил, что хочет урегулировать конфликт на Украине до конца своего срока

Москва8 сен Вести.Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании во время своего президентства. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого главы двух стран обменялись мнениями по итогам визитов спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства отметил Ушаков

Путин, в свою очередь, оценил усилия первой леди США Мелании Трамп в процессе возвращения в семьи российских и украинских детей.