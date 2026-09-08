Москва8 сенВести.Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании во время своего президентства. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого главы двух стран обменялись мнениями по итогам визитов спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев.
Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентстваотметил Ушаков
Путин, в свою очередь, оценил усилия первой леди США Мелании Трамп в процессе возвращения в семьи российских и украинских детей.