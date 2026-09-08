Ушаков заявил, что разговор Путина и Трампа прошел позитивно Ушаков: разговор Путина и Трампа прошел позитивно

Москва8 сен Вести.Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошел позитивно. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В целом разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи. Они будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом сказал он

8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого главы двух стран обменялись мнениями по итогам визитов спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Телефонное общение Путина и Трампа стало пятнадцатым с момента возвращения 47-го президента США в Белый дом в 2025 году. В прошлом году президенты двух стран общались по телефону десять раз. С начала 2026 года состоялось пять разговоров Путина и Трампа - 9 марта, 29 апреля, 14 июня, 4 июля и 8 сентября.