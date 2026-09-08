Сенатор Карасин рассказал, что значит диалог Путина и Трампа для Украины Карасин: диалог Путина и Трампа показывает, что конфликт на Украине решаем

Москва8 сен Вести.Прошедшие телефонные переговоры между президентами России и Америки Владимиром Путиным и Дональдом Трампом показывают, что украинский конфликт принципиально решаем, заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор подчеркнул, что диалог между лидерами стран всегда полезен, даже если между ними существует разница в подходах, философии и взглядах на то, как должен развиваться мир.

Главное, они показывают, что кризис, который на Украине происходит, он как бы решаем, лидеры двух сверхдержав думают о том, как его разрешить сказал Карасин

8 сентября Путин и Трамп поговорили по телефону, переговоры длились час. Ушаков охарактеризовал этот диалог как конструктивный и "весьма откровенный".

В ходе разговора Трамп обозначил, что хочет добиться полного и скорейшего завершения украинского конфликта, пока находится на посту президента.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил Дональду Трампу, что у России нет планов угрожать Европе, а также обозначил, что США может предпринять для урегулирования конфликта на Украине. Также он положительно высказался о настрое американского лидера на расширение партнерства с Россией и договорился о продолжении обмена заключенными между РФ и США. Это был пятнадцатый по счету телефонный разговор президентов России и США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года.