Москва12 июл Вести.Замруководителя фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен позвонить президенту России Владимиру Путину.

Он напомнил, что последним германским канцлером, который созвонился с Путиным, был Олаф Шольц.

Я хотел бы, чтобы Фридрих Мерц, как канцлер Германии, тоже стремился бы к разговору сказал Фронмайер в интервью газете Bild

Фридрих Мерц и Владимир Путин никогда не общались напрямую. В конце июня 2025 года в интервью газете Süddeutsche Zeitung Мерц дал понять, что не планирует инициировать разговор. Он объяснил это опасениями, что такие контакты могут привести к дальнейшей эскалации. По словам российского лидера, если Мерц хочет позвонить и переговорить, Москва не откажется от контактов и всегда к ним открыта.