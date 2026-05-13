"Разрушает страну": в ФРГ обрушились на Мерца из-за волокиты со звонком Путину Политик Нимайер назвал Мерца трусом из-за его страха позвонить Путину

Москва13 мая Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц — трус, поскольку избегает звонка президенту России Владимиру Путину для обсуждения перспектив восстановления отношений между странами.

Такое мнение высказал политик Ральф Нимайер, возглавляющий Немецкий совет за конституцию и суверенитет.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью агентству Bloomberg допустил возможность такого звонка. Однако он не уточнил сроки, отметив, что глава правительства может пойти на этот шаг, если сочтет его необходимым и целесообразным.

Он (Мерц – прим. ред.) разрушает нашу страну и экономику, не звоня Путину ради восстановления отношений с Россией. Так повел бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон и позвонить сказал Нимайер в беседе с РИА Новости

Политик убежден, что Мерц должен без промедления выйти на контакт с российским лидером. Это, продолжил собеседник агентства, позволит возобновить поставки энергоресурсов из России и укрепить немецкую экономику.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что проводимый Берлином антироссийский курс больше всего вредит самой Федеративной Республике.