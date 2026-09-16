Москва16 сен Вести.Канцлер ФРГ рискует лишиться власти из-за поддержки Украины, выразил мнение кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Если Россия добьется успеха на Украине, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для Германии... Он готов угробить Германию ради Киева, и это, в конце концов, будет стоить ему кресла канцлера сказал он

По словам Христофору, недавняя речь Мерца о "решающих моментах" показала, что канцлер готов рисковать Германией ради Украины.

В понедельник Мерц заявил, что следующие недели или месяцы станут решающими для мира в Европе. Он также признал, что внешняя политика для него важнее внутриполитического кризиса в Германии, вызванного в том числе непопулярностью проукраинского курса.

Ранее канцлер ФРГ заявил о том, что сделает все для поддержки Киева и для того, чтобы убедить жителей ФРГ, что им это и нужно. При этом он заявил о готовности и дальше оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на недовольство части населения Германии, которое выступает с поддержкой партии "Альтернатива для Германии".