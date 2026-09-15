Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для мира в Европе

Мерц: ближайшие месяцы станут решающими для мира в Европе Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для мира в Европе

Москва15 сен Вести.Ближайшие недели или месяцы могут стать решающими для достижения мира в Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

Рейтинг одобрения Мерца упал в Германии до рекордного низкого уровня, а сам он стал одной из главных мишеней недовольства избирателей, отмечает агентство.

Германия настолько тесно связана с судьбой европейского континента, что мы не можем отделить внешнюю политику безопасности от того, что мы обсуждаем внутри страны приводит Reuters слова Мерца

Канцлер заявил, что не собирается отказываться от антироссийского политического курса.

Между тем бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт рассказал ИС "Вести" о том, что Мерц доживает свои последние дни на посту канцлера Германии.