Москва9 сен Вести.Фридрих Мерц доживает свои последние дни в качестве канцлера ФРГ. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Мерц доживает свои последние дни в качестве канцлера. И этому есть много предпосылок в самой партии христианских демократов, которые ошеломлены просто своим ужасным поражением в Саксонии-Анхальт, и где уже открыто говорят о том, что надо дождаться выборов, которые пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, и сразу на следующий день ставить вопрос о смене канцлера, потому что этот больше не тянет … Поэтому все говорят о том, что канцлера, скорее всего, снимут путем так называемого внутридворцового переворота, а по сути просто в рамках этой коалиции на место Мерца, скорее всего, посадят кого-то другого. То есть, об этом уже не то, что шепчутся, об этом в открытую говорят его бывшие соратники