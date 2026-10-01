Журналист Христенко заявил о желании ФРГ поставить на военные рельсы всю Европу Журналист Христенко: ФРГ хочет утвердиться в Европе как военный "бронепоезд"

Москва1 окт Вести.Германия уже встала на путь милитаризации, а теперь стремится поставить на военные рельсы всю Европу и стать для региона бронепоездом. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Он обратил внимание на то, что в Германии милитаризация заложена на уровне бюджета — ограничения на военные расходы не действуют.

Тектонический сдвиг Германии в сторону милитаризации уже случился. Долговой стоп-кран сорван: по новому закону на военные расходы бюджетные ограничения не действуют. Долгосрочный план закупок оружия для бундесвера — на 377 млрд евро. С расходами на инфраструктуру сумма к 2030 г. вырастает почти до 800 млрд. Под их освоение в конечном итоге найдутся и контракты, и люди. В том же направлении, по мысли официального Берлина, должны двигаться и все 27 государств — членов ЕС сказал Христенко

Журналист отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц совместно с пятью другими европейскими лидерами выдвинул требование Брюсселю перераспределить финансы на предстоящие семь лет и увеличить траты на оружие и подготовку к войне.

Немецкий идеал теперь — чтобы на военные рельсы встал весь Евросоюз. Германия, которая уже откровенно не вывозит как экономический локомотив Европы, явно надеется утвердиться как ее бронепоезд. Движущийся, понятное дело, на Восток. Впрочем, на этот раз его появление уже не стало и точно не станет неожиданностью. Да и времена не те, технологии и скорости добавил он

Ранее Христенко предположил, что связи с неудачей ФРГ по сбору добровольцев на службу стране придется вернуться к обязательному воинскому призыву.