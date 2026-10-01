Москва1 окт Вести.Масштаб протестов молодежи против военной службы не представляет критической опасности правительству Германии, однако это может стать точкой сборки для более серьезной оппозиции. Такое мнение высказал в своей колонке журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Он обратил внимание на то, что митинги в Германии стали постоянными – с декабря прошлого года это четвертая общенациональная акция, прошедшая под лозунгами "Нет обязательному призыву!", "Это не наша война" и "Россия нам не враг!".

Сам по себе масштаб протеста критической опасности для нынешнего правительства не представляет. Организаторы протеста склонны завышать явку, говоря о 45 тысячах участников. И тем не менее здесь, скорее, обращает на себя внимание широкая география и постоянство, с которым подобные митинги собираются…, так что этот протестный голос вливается в общий фон недовольства немецкими элитами. А учитывая юный возраст участников протестов и их личную заинтересованность в выдвигаемых требованиях, все это может стать определенной точкой сборки более серьезной оппозиции нынешнему курсу и нанести очередной болезненный удар по правящей партии ХДС, особенно после ее серии провалов на земельных выборах и побед "Альтернативы для Германии", выступающей за восстановление отношений с Россией отметил Христенко

По мнению журналиста, скоординированные акции немецкой молодежи являются очередным тревожным сигналом для правящей элиты ФРГ, в частности, в лице канцлера Германии Фридриха Мерца.

Сигнал, который в том числе обнаруживает самое уязвимое место его амбициозного плана, согласно которому немецкая армия должна стать "сильнейшей конвенциональной армией Европы", а главной угрозой прямо объявляется Россия добавил он

С 1 января 2026 года в стране действует закон о новой модели военной службы, который обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и возобновляет воинский учет. Несмотря на это, служба в бундесвере все еще остается добровольной . Согласно документу, совершеннолетние мужчины должны заполнить анкету с вопросами о физической форме и готовности вступить в ряды ВС ФРГ, тогда как для женщин это делается по желанию. Призывникам пока разрешен выезд из Германии без одобрения бундесвера.