Москва1 окт Вести.В Германии не могут собрать запланированное число желающих добровольно пройти военную службу, в связи с этим ничего, кроме как возвращения к обязательному воинскому призыву, немцам ожидать не стоит. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Он привел данные газеты Tagesspiegel: с января и до конца июня в Германии молодым мужчинам и женщинам разослали 298 тысяч анкет на участие в воинской службе. Однако из числа получивших документ всего 530 человек добровольно вызвались служить.

Немецкое Минобороны рапортует, что 10 тысяч заявлений от более возрастных кандидатов разных полов все же собрали. И тем не менее это число - вдвое меньше расчетного, и если так пойдет и дальше, ничего иного, кроме как возвращения обязательного воинского призыва, немцам ожидать не приходится. По утвержденному в бундестаге закону численность бундесвера к 2035 г. должна радикально вырасти с нынешних 184 тыс. человек до 255–270 тыс. человек. Параллельно более чем втрое должно увеличиться количество резервистов — с нынешних 60 тыс. до 200 тыс. человек. Итого под ружье по команде должны встать около полумиллиона немцев сказал Христенко

При этом журналист заявил, что собрать такое количество людей – "полдела". По его словам, эти люди должны стать реальной воинской силой страны, которую нужно обучить и мотивировать.

Работа в этом направлении в Германии активно идет. От образа нации убежденных пацифистов, которая окончательно переродилась после страшных уроков 1945-го, ФРГ проделала путь к тому, что нынешний министр обороны берет на вооружение термин, широко использовавшийся в нацистской Германии и оттого до сих пор считавшийся лингвистическим табу. А именно Борис Писториус заявил, что немецкое общество должно быть "kriegstüchtig", то есть "готовым к войне" добавил он

В самой Германии эксперты уверены, что немцы не готовы идти на войну ради Конституции, добавил журналист.

Ранее Христенко высказал мнение, что протесты школьников в Германии, которые происходят на фоне возможного введения обязательной воинской службы, могут нанести болезненный удар для правящей партии.