DPA: около 45 тысяч школьников в ФРГ вышли на протесты против призыва в армию

Немецкие школьники протестуют против обязательной военной службы DPA: около 45 тысяч школьников в ФРГ вышли на протесты против призыва в армию

Москва25 сен Вести.Около 45 тысяч немецких школьников приняли участие в акциях протеста против возможного введения обязательной военной службы в ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на организаторов.

Уточняется, что массовые выступления прошли примерно в сотне городов Германии.

По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности говорится в статье

Представитель инициативы "Школьная забастовка против воинской повинности" Бела Брейтнер обратил внимание на введение обязательных медосмотров и рассылку анкет о готовности молодых людей служить в армии. Анкеты с января начали направлять мужчинам призывного возраста.

По словам Брейтнера, результаты анкетирования показывают, что немецкая молодежь не хочет проходить службу в Бундесвере.

С 1 января в Германии начал действовать новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный принцип комплектования вооруженных сил, однако предусматривает возобновление воинского учета всех 18-летних юношей и введение обязательных медицинских осмотров с 2027 года.

Закон также допускает возвращение к воинской обязанности, приостановленной в Германии в 2011 году, в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации в сфере безопасности. СМИ ранее сообщали, что немецкий кабмин также прорабатывает механизм альтернативной гражданской службы на случай введения всеобщей воинской повинности.