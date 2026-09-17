Историк предположил, как отреагировал бы Маркус Вольф на нынешнюю ситуацию в ФРГ Историк Долгополов: Маркус Вольф поразился бы, что в Германии вытворяет Мерц

Москва17 сен Вести.Экс-начальник главного управления разведки Министерства государственной безопасности ГДР Маркус Вольф, если бы жил в настоящее время, удивился происходящему в Германии. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил историк разведки Николай Долгополов.

Он отметил, что Маркус Вольф при жизни был человеком высоких идеалов – он ценил освобождение Германии в годы Второй мировой войны.

Он ценил победу в Великой Отечественной войне, ценил освобождение Германии. Вообще, я думаю, если бы сейчас он был бы с нами, он бы просто поразился тому, что в этой стране вытворяет канцлер [Фридрих] Мерц. Потому что это был человек высоких, я бы назвал так демократических, по-настоящему идеалов отметил Долгополов

По словам историка, Вольф верил, что идеи, которые проповедует Россия в своей политике вернутся в мир.

Он не был таким механическим, вы знаете, последователем нашей политики. Вовсе нет. Но он понимал, что все равно вот те идеи, которые мы проповедуем, они вернутся, когда — неизвестно, но обязательно. И он верил в них до конца добавил он

В Москве 17 сентября открыли мемориальную доску, где жил легендарный разведчик Маркус Вольф. Он руководил внешней разведкой Восточной Германии с 1958 по 1986 год. Созданная им сеть агентов в Германии и странах НАТО работала чрезвычайно эффективно, добывая секретную информацию высочайшего уровня.