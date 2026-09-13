Депутат АдГ заявил об особом отношении к русским людям в Восточной Германии Депутат АдГ Вэлер: у жителей Восточной Германии особое отношение к русским

Москва13 сен Вести.В Восточной Германии сохраняется особое отношение к русскому народу. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Лотар Вэлер.

В Восточной Германии, благодаря связям людей с советскими войсками, Советским Союзом и позже Россией, сохраняется и особое отношение к этому народу. Идея этой связи по-прежнему лежит в основе отношений. Если у Германии с Россией налажены разумные отношения — это говорил еще Бисмарк, — то мир обеспечен, и тогда у Германии все будет хорошо заявил депутат АдГ

Ранее заместитель главы Россотрудничества Константин Колпаков сообщил, что Россия ведет работу по поиску новых партнеров для открытия Русского дома в Германии после решения немецких властей закрыть существовавший более 40 лет Русский дом в Берлине.