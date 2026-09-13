Москва13 сен Вести.Россия ведет работу по поиску новых партнеров для открытия Русского дома в Германии после решения немецких властей закрыть существовавший более 40 лет Русский дом в Берлине. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель главы Россотрудничества Константин Колпаков.

На фоне абсолютно непродуманного, на наш взгляд, решения властей Германии о закрытии Русского дома в Берлине, который работал больше 40 лет. Сейчас, конечно, ведется работа по поиску новых партнеров, с которыми мы можем взаимодействовать в этой стране заявил Колпаков

Замглавы Россотрудничества сообщил, кто может стать партнером для РФ в этом вопросе.

Речь, конечно, идет о наших соотечественниках, о тех людях, которые давно и хорошо взаимодействуют с Российской Федерацией. Вполне возможно, что это будет Берлин, вполне возможно, что это будет Бавария, вполне возможно, что это будет Саксония. Работа сейчас ведется по открытию партнерского Русского дома на территории ФРГ сообщил Колпаков

Ранее сообщалось, что у посольства Германии в Москве прошел митинг против закрытия Русского дома в Берлине.