Москва разочарована закрытием Русского дома в ФРГ Посол РФ в Германии Нечаев: Москва разочарована закрытием Русского дома в ФРГ

Москва7 сен Вести.Решение властей Германии закрыть Русский дом в Берлине было воспринято Россией как недружественный шаг. Об этом заявил ИС "Вести" посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что Русский дом выполнял сугубо гуманитарную функцию и опроверг всех домыслы о том, что учреждение открылось якобы для слежки за немецкими чиновниками.

Все знают, что в Москве глубоко разочарованы этим шагом, недружественным шагом руководства Германии пояснил посол

Ранее он выразил благодарность сотрудникам, которые работали в Русском доме в Берлине. Нечаев отметил, что они вкладывали сердце и душу в работу этого культурного института.