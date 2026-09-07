Посол в ФРГ о закрытии Русского дома: некультурно запрещать институт культуры

Посол России в ФРГ назвал закрытие Русского дома некультурным жестом Посол в ФРГ о закрытии Русского дома: некультурно запрещать институт культуры

Москва7 сен Вести.Запрещать институт культуры в какой-либо стране считается некультурным жестом. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Так дипломат прокомментировал решение Берлина расторгнуть договор, касающийся работы Русского дома в Берлине.

Вообще запрещать институт культуры – как-то некультурно сказал Нечаев

Посол отметил, что среди немцев и россиян, которые проживают в Германии, Русский дом был очень востребован. Нечаев также напомнил о действующем двустороннем соглашении, которое регулирует сотрудничество в сфере изучения русского языка в ФРГ и немецкого языка в РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Эти меры стали ответом на недружественные шаги Берлина.

Кроме того, МИД РФ отозвал согласие на функционирование генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.