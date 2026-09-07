Москва7 сен Вести.Знание русской культуры в Германии было очень масштабным, немцы всегда к ней тянулись. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Люди тянулись. Знание нашей культуры было очень масштабным. В Германии очень многие знают нашу культуру, и я уверен, что они останутся верными своим привязанностям и процессу взаимного обогащения русской и немецкой культуры, которая насчитывает многие века. Конечно, поставлены наши сотрудники в очень сложные условия, беспрецедентно жесткие условия. В течение недели они должны покинуть Германию. И это не говоря о том, что здесь накопился значительный массив и культурных ценностей, и вещественных, так сказать, предметов, которые требуют бережного отношения и сохранения