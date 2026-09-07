Нечаев заявил, что РФ будет реагировать на закрытие Русского дома в Берлине Посол Нечаев: РФ будет вынуждена реагировать на закрытие Русского дома в Берлине

Москва7 сен Вести.Россия будет вынуждена реагировать на закрытие Русского дома науки и культуры в Берлине. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Мы вынуждены в России соответствующим образом реагировать. Это жаль. Я очень надеюсь, что в Германии останется добрая память об этом учреждении. Вчера здесь даже выступали наши симпатизанты, которые просили сохранить Дом. Я их понимаю, потому что ничего плохого этот дом населению Германии не сделал. Мы же расстаемся с горечью, но с высоко поднятой головой. Мы будем использовать любые методы, конечно, законные методы, для того чтобы российская культура, наука, русский язык по-прежнему были живы в Германии и находили своих адресатов сказал он

Ранее Сергей Нечаев отверг обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Берлине.