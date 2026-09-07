Москва7 сен Вести.Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил благодарность сотрудникам Русского дома в Берлине за их большой добросовестный труд. Об этом он заявил ИС "Вести".

Я прежде всего поблагодарил всех сотрудников Российского дома науки и культуры и российских, и немецких за большой добросовестный труд. За то сердце и душу, которую они вкладывали в работу этого замечательного культурного института. Делалось исключительно благое, полезное для людей дело. Мы знакомили немцев с нашей культурой, замечательными произведениями нашей литературы, музыки, искусства, раньше – науки. И ничего худого в этом никогда не было сказал он

Ранее сообщалось, что несмотря на официальное решение немецких властей о расторжении соглашения о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине, жители столицы ФРГ продолжают выражать солидарность с культурным центром.