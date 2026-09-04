Посол Нечаев: у России нет проблем с немецким народом, у нас много друзей в ФРГ Сергей Нечаев оценил перспективы отношений между Россией и Германией

Москва4 сен Вести.Россия не испытывает проблем с немецким народом и имеет в Германии множество друзей, разделяющих российские традиционные ценности. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на вопросы журналистов о будущем двусторонних отношений.

Дипломат подчеркнул, что граждане Германии помнят позитивный опыт совместного сотрудничества двух стран. Заявление прозвучало на фоне решения берлинских властей о закрытии Генерального консульства РФ в Бонне и расторжении соглашения о работе Русского дома.

В МИД России оценили эти шаги как направленные на окончательное разрушение российско-германских отношений.