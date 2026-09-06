Москва6 сен Вести.Несмотря на официальное решение немецких властей о расторжении соглашения о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине, жители столицы ФРГ продолжают выражать солидарность с культурным центром. Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье у здания на Фридрихштрассе не было заявлено никаких акций, однако прохожие останавливались у главного входа, рассматривая плакаты и фотографируясь на фоне здания.

Улица в районе Русского дома была малолюдной — близлежащие магазины закрыты, а у здания дежурила полицейская машина. Перед входом были размещены плакаты с надписью на немецком: "Wir sag'n nicht Adieu, Wir sag'n nur auf Wiederseh'n! Denn von heut' auf morgen Kann so viel gescheh'n" ("Мы не говорим "прощай", мы говорим лишь "до свидания", ведь от сегодня до завтра так много может произойти…"). Эта строка — отсылка к немецкой песне 1938 года "Sag mir nicht Adieu".

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что это приведет к закрытию отделений Гете-Института в России. В Москве решение Берлина уже назвали "шагом к разрушению отношений" между двумя странами.