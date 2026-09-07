Посол в ФРГ отверг обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Берлине Сергей Нечаев отверг обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Берлине

Москва7 сен Вести.Русский дом науки и культуры в Берлине никого не преследовал и выполнял сугубо гуманитарную функцию. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Этот дом, который обвиняют во всех смертных грехах, шпионаже, подготовке диверсий, слежке за каким-то министерством, которое здесь неподалеку находится... Они ни за кем не следили, никого не преследовали, они выполняли сугубо гуманитарную функцию. Дом был открыт для посещения всеми. Кто бы ни хотел даже проверить его содержимое, они были открыты. Я сам в свое время приглашал желающих ознакомиться с его экспозициями и с его деятельностью. Никаких злых умыслов, только добро сказал он

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что это приведет к закрытию отделений Гете-Института в России.