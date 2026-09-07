Лавров прокомментировал решение ФРГ закрыть генконсульство РФ в Бонне Лавров назвал отвратительным решение Германии закрыть генконсульство РФ в Бонне

Москва7 сен Вести.Решение немецких властей под надуманным предлогом закрыть генконсульство России в Бонне отвратительно, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече со студентами и преподавателями МГИМО министр упомянул уменьшение избирательных участков в западных странах, где россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

Последний пример – отвратительное решение немцев. Под вообще никаким, под смешным, надуманным предлогом закрыли консульство в Бонне сказал Лавров

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства РФ в Бонне, а также о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине.

Сообщалось, что жители Берлина продолжают выражать солидарность с культурным центром, несмотря на решение немецких властей.