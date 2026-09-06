Фабрикуют дешевые провокации: Константинов о закрытии консульства РФ в ФРГ Константинов назвал провокацией решение ФРГ закрыть Русский дом и консульство РФ

Москва6 сен Вести.Решение ФРГ закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине – это дешевая провокация. Такую оценку действиям германских властей дал в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Они фабрикуют дешевые провокации и что-то наше "в ответ" запрещают. Обойдемся пока без института Гете. Переводчиков для допроса пленных у нас и без него хватит заявил он

Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, Германия уже давно сознательно снижает уровень гуманитарного и дипломатического общения с Россией – еще с момента отправки Украине своих первых танков Leopard.

1 сентября немецкие власти обвинили российские спецслужбы в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле, который произошел в начале августа, после чего закрыли Русский дом в Берлине и генконсульство РФ в Бонне. В ответ РФ закрыла Институт Гете.