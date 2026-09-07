Глава Русского дома в Берлине заявила о поддержке коллег из РФ и Германии Директор РДНК в Берлине Некрасова: нас поддерживают немецкие друзья и коллеги

Москва7 сен Вести.За неделю Русский дом науки и культуры (РДНК) получил огромное количество писем и звонков, как от коллег из России, так и партнеров из Германии. Об этом ИС "Вести" заявила директор РДНК в Берлине Светлана Некрасова.

Главное чувство, которым мы согреваемся в эти дни – это, конечно, поддержка наших коллег из России, это поддержка наших немецких друзей, партнеров. Это поддержка даже людей, которых мы не знаем, потому что Русский дом за неделю, начиная с 1 сентября, получил огромнейшее количество писем, звонков, визитов, людей, и тех, кого мы знали, и кого мы не знали. Люди приходили с цветами, подарками, конфетами, добрыми словами, объятиями сказала она

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что это приведет к закрытию отделений Гете-Института в России.