Москва6 сенВести.Рояль из мюнхенской квартиры Родиона Щедрина и Майи Плесецкой, который перешел в имущество Русского дома в Берлине, возможно, будет передан в Российский дом науки и культуры (РДНК) или отправлен в РФ. Об этом ИС "Вести" сообщила директор Русского дома в Берлине Светлана Некрасова.
Решение о передаче рояля в дар РДНК в конце текущего года должен подтвердить немецкий суд.
Теперь наши правопреемники должны будут дождаться решения суда, и я надеюсь, что этот рояль все-таки останется в Русском доме [в Берлине]. Или, возможно, в Русском доме в одной из других стран, или даже поедет в Россиюсообщила Некрасова
1 сентября немецкие власти обвинили Россию в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. После чего правительство страны закрыло Русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. В ответ Москва приняла решение закрыть Институт Гете.