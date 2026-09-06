Директор Русского дома в Берлине рассказала о дальнейшей судьбе рояля Щедрина Директор Русского дома в Берлине Некрасова: рояль Щедрина могут передать в РДНК

Москва6 сен Вести.Рояль из мюнхенской квартиры Родиона Щедрина и Майи Плесецкой, который перешел в имущество Русского дома в Берлине, возможно, будет передан в Российский дом науки и культуры (РДНК) или отправлен в РФ. Об этом ИС "Вести" сообщила директор Русского дома в Берлине Светлана Некрасова.

Решение о передаче рояля в дар РДНК в конце текущего года должен подтвердить немецкий суд.

Теперь наши правопреемники должны будут дождаться решения суда, и я надеюсь, что этот рояль все-таки останется в Русском доме [в Берлине]. Или, возможно, в Русском доме в одной из других стран, или даже поедет в Россию сообщила Некрасова

1 сентября немецкие власти обвинили Россию в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. После чего правительство страны закрыло Русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. В ответ Москва приняла решение закрыть Институт Гете.