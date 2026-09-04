Мирошник: В ФРГ уверены, что им можно все, а РФ – только то, что разрешит Берлин

Мирошник указал на веру Германии в свою вседозволенность Мирошник: В ФРГ уверены, что им можно все, а РФ – только то, что разрешит Берлин

Москва4 сен Вести.Власти ФРГ уверены, что им дозволены любые действия, а Россия может делать только то, что ей позволяет Берлин.

Об этом агентству ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Таким образом он прокомментировал слова глава МИД ФРГ Йохана Вадефуля насчет прекращения работы в России отделений Института Гете в ответ на закрытие Германией Русского дома в Берлине. Тогда немецкий министр выразил сожаление и заявил, что подобный шаг может еще сильнее ухудшить отношения между ФРГ и РФ.

Нам можно все, а вам - закон, и тот - нами написанный! Похоже, что находящиеся при власти немецкие персонажи уверовали в эту формулу. По мнению Вадефуля, они могут делать что хотят, а вот Россия - только то, что они же ей позволят. А когда так не выходит, они ой как горько об этом сожалеют, и да, конечно, обвиняют во всем Россию рассказал Мирошник

Позже глава института Гете Геше Йост сообщила о "конце эпохи" культурных отношений между Россией и ФРГ на фоне закрытия Русского дома в Берлине и отделений института Гете в РФ после того, как власти Германии обвинили Москву в якобы причастности к инциденту в Лейпциге.

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло.

Взрывное устройство в итоге не сработало. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств.