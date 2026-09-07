Нечаев заявил, что восстановить отношения РФ и ФРГ можно при доброй воле сторон Посол РФ в Германии Нечаев: восстановить отношения можно при доброй воле сторон

Москва7 сен Вести.Восстановить отношения между Россией и Германией можно при доброй воле. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Конечно, восстанавливать будет очень сложно, но, если будет добрая воля, то восстановить все можно. Мы после войны восстанавливали отношения с Германией с большим трудом после той трагедии, которую нам нацизм принес на нашу землю. Тем не менее, мы нашли в себе силы проложить путь исторического примирения, пожать немцам руку над военными могилами и создать такую огромную структуру, иерархию российско-германского сотрудничества, который, думаю, я не ошибусь, скажу, что другим западноевропейским странам было не суждено. Тем не менее, вот мы всегда, как говорит правильно совершенно президент России, мы были иногда слишком доверчивы и слишком наивны. Ну что ж, уроки из этого мы извлечем сказал он

Ранее Сергей Нечаев заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на закрытие Русского дома науки и культуры в Берлине.