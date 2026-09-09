Сотрудников закрытого Русского дома в Берлине трудоустроят в других учреждениях Россотрудничество трудоустроит сотрудников закрытого Русского дома в Берлине

Москва9 сен Вести.Вернувшихся на родину сотрудников закрытого Русского дома в Берлине обещали трудоустроить в Центральном аппарате Россотрудничества или других культурных учреждениях за границей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ведомства Игорь Чайка.

Он отметил, что география Русских домов расширяется – состоялось подписание по открытию 11 новых партнерских учреждений, восемь из которых находятся в Африке.

Мы предложим вакансии в Центральном аппарате, у нас есть вакансии и в различных загранучреждениях по всему миру. У нас 84 загранучреждения в 70 странах мира. Плюс у нас активно развиваются партнерские Русские дома, поэтому там тоже востребованы специалисты рассказал Чайка

Ранее сообщалось, что сотрудники Русского дома в Берлине вернулись в Москву. Решение о закрытии российского генерального консульства в Бонне и прекращении деятельности Русского дома в Берлине ранее объявили власти ФРГ. Закрытие генконсульства должно состояться 18 сентября.

МИД России объявил об ответных мерах в связи с действиями германской стороны. Согласно заявлению ведомства, культурные центры имени Гете на территории России должны прекратить деятельность, а их сотрудники – покинуть страну не позднее 13 сентября.

Также Россия отзывает согласие на функционирование генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.