Москва9 сен Вести.Работники пограничной службы в Германии высказали сочувствие сотрудникам закрытого Русского дома в Берлине, которые вынуждены были вернуться в Россию. Об этом ИС "Вести" рассказала супруга представителя Россотрудничества в ФРГ Нане Михитарьянц.

Немецкий пограничник задал мне вопрос, очень долго рассматривая документы, сказал: "А вы уезжаете, потому что вы должны уехать?" И это было очень сказано с такой грустью и тоской. А потом я утвердительно ответила… На что он качал головой, цокал. То есть было видно, что человек явно недоволен решением своих властей сказала женщина

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине.

В ответ в МИД России заявили, что культурные центры имени Гете на территории страны должны прекратить свою деятельность, а их сотрудники – покинуть РФ не позднее 13 сентября. Также Москва отзывает согласие на функционирование генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.