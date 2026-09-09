В ФРГ не поддерживают решение правительства о закрытии Русского дома в Берлине Директор РДНК в Берлине Некрасова: немцы не поддерживают закрытие Русского дома

Москва9 сен Вести.Немцы не поддерживают решение правительства о закрытии Русского дома науки и культуры в Берлине и не считают позицию государства своей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила исполняющая обязанности директора РДКН Светлана Некрасова.

Наши немецкие друзья, знакомые люди и незнакомые приходили к нам и выражали самые теплые слова. Говорили, что они не понимают, что делает их правительство, и что они ни в коей-то степени не считают эту позицию своей позицией, позицию правительства Германии не считают своей позицией рассказала она

Также Некрасова сообщила, что за неделю Русский дом получил большое количество писем и звонков как от коллег из России, так и партнеров из Германии.

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине.

В ответ в МИД России заявили, что культурные центры имени Гете на территории страны должны прекратить свою деятельность, а их сотрудники – покинуть РФ не позднее 13 сентября. Также Россия отзывает согласие на функционирование генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.