Сотрудники закрытого Русского дома в Берлине вернулись в Москву Персонал Русского дома, закрытым ФРГ, прибыл в Москву

Москва9 сен Вести.Сотрудники Русского дома в Берлине, деятельность которого была прекращена по решению германских властей, вернулись в Москву. Сотрудники культурного центра прибыли в российскую столицу самолетом, пишет РИА Новости.

Решение о закрытии российского генерального консульства в Бонне и прекращении деятельности Русского дома в Берлине ранее объявили власти ФРГ. Закрытие генконсульства должно состояться 18 сентября.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 1 сентября сообщил, что Берлин намерен прекратить работу российского генконсульства в Бонне, а также расторгнуть соглашение, регулирующее деятельность Русского дома в германской столице. В Москве эти шаги расценили как дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что решение Берлина о закрытии генерального консульства в Бонне является шагом, ведущим к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.

В понедельник МИД России объявил о комплексе ответных мер в связи с действиями германской стороны. Согласно заявлению министерства, культурные центры имени Гете на территории России должны прекратить деятельность, а их сотрудники — покинуть страну не позднее 13 сентября.

Кроме того, генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге должно завершить работу до 18 сентября. Его сотрудникам также предписано покинуть Россию в установленный срок.