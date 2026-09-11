У посольства ФРГ в Москве проходит митинг против закрытия Русского дома

В Москве протестуют против закрытия Русского дома в Берлине У посольства ФРГ в Москве проходит митинг против закрытия Русского дома

Москва11 сен Вести.У посольства Германии в Москве проходит митинг против закрытия Русского дома в Берлине. Об этом сообщает корреспондент RT Георгий Садовничий.

По данным RT, участники митинга считают недостоверными утверждения немецких властей о возможной причастности России к атаке на аэропорт Лейпцига.

Культуре – да, запретам – нет скандируют участники акции

1 сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что российское генконсульство в Бонне будет закрыто к 18 сентября.

Кроме того, власти ФРГ расторгли договор о деятельности Русского дома в Берлине.

Российская сторона, в свою очередь, закрывает отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ.