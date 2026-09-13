В Россотрудничестве уверены в открытии нового Русского дома в Германии Колпаков: Русский дом в Германии будет в любом случае

Москва13 сен Вести.Новый Русский дом в Германии обязательно откроется, поскольку культурные, научные и образовательные связи между странами сохраняются, и люди хотят взаимодействовать с Россией. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель главы Россотрудничества Константин Колпаков.

Безусловно, конечно, [Русский дом в ФРГ будет], потому что тот пласт культурного, научного, образовательного, творческого взаимодействия, конечно, он есть, никуда не делся, и люди хотят работать и взаимодействовать с Россией заявил Колпаков

Ранее Колпаков сообщил, что ведется работа по поиску новых партнеров для открытия Русского дома в Германии после решения немецких властей закрыть существовавший более 40 лет Русский дом в Берлине.