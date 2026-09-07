Зампред АдГ заявил, что в ФРГ должны поддерживать диалог с Россией Зампред АдГ считает, что в Германии должны поддерживать диалог с Россией

Москва7 сен Вести.Задача Министерства иностранных дел Германии заключается не в том, чтобы закрывать культурные центры, а в том, чтобы поддерживать диалог с Россией. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Бундестага, зампред фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.

Задача нашего Министерства иностранных дел заключается не в том, чтобы закрывать культурные центры и прекращать диалог, а в том, чтобы поддерживать диалог. И до сих пор никто не может мне объяснить, какую же опасность представляет Русский дом. Извините, кто представляет опасность – балерины и пельмени? Не думаю сказал он

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на закрытие Русского дома науки и культуры в Берлине.