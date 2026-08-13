Москва13 авгВести.Европа в будущем, возможно, сумеет перезапустить отношения с Россией. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На данный момент дипломатический диалог между Евросоюзом и Россией не налажен, поэтому ЕС необходимо усиливать оборону, заявил он в интервью польскому телеканалу TVP World.
Нужна сильная оборона, чтобы противостоять русскому медведюсказал Столтенберг
Он также назвал заблуждением преобладающие настроения о том, что Европе будто "природой предназначено" состоять в плохих отношениях с Российской Федерацией
В какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьямизаключил собеседник телеканала
Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что "проблески" сознания у Столтенберга в отношении РФ появились слишком поздно.