Столтенберг предрек Европе восстановление отношений с Россией в будущем

Экс-генсек НАТО допустил возможность дружбы ЕС с Россией Столтенберг предрек Европе восстановление отношений с Россией в будущем

Москва13 авг Вести.Европа в будущем, возможно, сумеет перезапустить отношения с Россией. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На данный момент дипломатический диалог между Евросоюзом и Россией не налажен, поэтому ЕС необходимо усиливать оборону, заявил он в интервью польскому телеканалу TVP World.

Нужна сильная оборона, чтобы противостоять русскому медведю сказал Столтенберг

Он также назвал заблуждением преобладающие настроения о том, что Европе будто "природой предназначено" состоять в плохих отношениях с Российской Федерацией

В какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями заключил собеседник телеканала

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что "проблески" сознания у Столтенберга в отношении РФ появились слишком поздно.