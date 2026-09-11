Колесник связал былое процветание Германии с хорошими отношениями с Россией Колесник: Германия процветала, когда имела хорошие отношения с Россией

Москва11 сен Вести.Германия оставалась процветающей страной лишь в те моменты, когда у Берлина были хорошие отношения с Москвой. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В беседе с ТАСС он отметил, что успехи Германии были в том числе связаны с дешевым газом из России.

Германия была на экономическом пике, всегда он был довольно стабильным, когда была в хороших отношениях с Россией. А сейчас она их испортила и жить стала хуже сказал Колесник

По его словам, из-за испорченных с Москвой отношений "поляки уже лучше живут, чем немцы".

Ранее газета Handelsblatt написала о панике среди немецких фирм из-за низкого уровня заполненности газохранилищ в ФРГ. Многие компании, как уточнялось, направляют запросы в адвокатские бюро с просьбой подготовить для них обоснование необходимости получения газа на случай, если его не будет хватать для всех.