Депутат Европарламента сравнил автодороги в России и Германии Быстрон: автодорога Москва – Санкт-Петербург лучше любого автобана в Германии

Москва7 июн Вести.Автомобильная дорога из Санкт-Петербурга до Москвы находится в лучшем состоянии, чем любой немецкий автобан, заявил депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон в соцсети X.

Я этого не ожидал, но автодорога из Санкт-Петербурга в Москву в лучшем состоянии, чем любой немецкий автобан отметил Быстрон

Между тем заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что поддержание хороших отношений между Москвой и Берлином находится в интересах граждан Германии.