Дмитриев: страны, сохранившие сотрудничество с РФ, чувствуют себя лучше других

Дмитриев заявил, что отказавшиеся от поставок из РФ страны проиграли Дмитриев: страны, сохранившие сотрудничество с РФ, чувствуют себя лучше других

Москва18 июн Вести.Страны, которые сохранили энергетическое сотрудничество с Россией, оказались в более выигрышном положении, чем те, кто от него отказался. Об этом ИС "Вести" заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, несмотря на возможное открытие Ормузского пролива и временное улучшение ситуации на энергорынках, волатильность текущей обстановки остается очевидной.

Это понимание у всех присутствует. И они видят, что те, кто имели Россию среди своих энергопоставок, они хорошо себя чувствовали, а те, кто отказались от России в энергопоставках, они проиграли сказал он

Ранее глава РФПИ заявил, что Европу и Великобританию ждет мощнейший энергокризис в первой половине лета. Он напомнил, что ранее Россия обеспечивала более 50% поставок газа в ФРГ.