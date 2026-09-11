Москва11 сен Вести.Благосостояние всей Германии десятилетиями выстраивалось на дешевых энергоносителях из России. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Бундестага, глава Международного Совета российских немцев Вальдемар Гердт.

Благосостояние всей Германии выстраивалось десятилетиями на дешевых энергоносителях из России, это было разрушено с нашей стороны. Я считаю, что это было разрушено умышленно, спланировано и это люди начинают понимать, это бьет по их кошельку, и они отвечают назад вот таким протестным голосованием. Мы не будем и не хотим больше поддерживать тех, кто тянет нас в разруху и тянет нас в войну