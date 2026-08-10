В ФРГ жаждут реванша за поражение во Второй Мировой войне Экс-депутат Бундестага рассказал о реваншистских настроениях в ФРГ

Москва10 авг Вести.Среди политиков ФРГ есть огромное количество русофобов и реваншистов, которым обеспечивают быстрое продвижение по карьерной лестнице. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший депутат парламента Германии, глава Международного Совета российских немцев Вальдемар Гердт.

Он привел в пример депутата Бундестага от ХДС, члена комитета по международным делам Родериха Кизеветтера, у которого "выступала пена на губах" от звуков русской речи.

Политиков [-реваншистов в ФРГ], наверное, около пятидесяти [процентов] высшего эшелона. Потому что вот туда проходят именно по каким-то вот таким лекалам… Типичный представитель вот таких вот реваншистов – это Кизеветтер, с которым я сидел в парламенте напротив, в комитете по международным делам. У него при разговоре о России, о русских, при том, как он слышал мой диалект, а его не скрыть, он слышен… У него пена на губах выступала рассказал Гердт

Ранее Гердт дал прогноз по сентябрьским выборам в ФРГ. По его словам, они станут концом для правительства. Он допустил, что немецкие власти могут отменить выборы, вдохновившись примером Украины.