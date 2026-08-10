Москва10 авг Вести.Развал ФРГ является процессом, который уже невозможно остановить. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился бывший депутат парламента Германии, глава Международного Совета российских немцев Вальдемар Гердт.

Гердт допустил, что такое событие может вернуть немцам самосознание.

Развал Германии не остановить. Возможно, это единственный способ, который может вернуть им сознание, самосознание заявил он

Ранее Гердт рассказал, что среди политиков ФРГ до сих пор очень много реваншистов. Он привел в пример депутата Бундестага от ХДС, члена комитета по международным делам Родериха Кизеветтера.