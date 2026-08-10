Москва10 авг Вести.Выборы, которые пройдут в восточных землях ФРГ в сентябре, станут началом конца для правящей коалиции, поэтому население будут пытаться всячески отвлечь от них. Таким мнением с ИС "Вести" поделился бывший депутат парламента Германии, глава Международного Совета российских немцев Вальдемар Гердт.

Он добавил, что власти ФРГ могут вдохновиться примером лидера киевского режима Владимира Зеленского и отменить выборы.

В сентябре, когда две земли Восточной Германии уйдут из-под их контроля, это начало их конца. И теперь будут запускаться всевозможные проекты, которые отвлекут, будут отвлекать людей от истины, от выборов. Возможно, даже Зеленский же показал, можно и отменить выборы, если военное положение ввести заявил Гердт

Ранее германист Тимофей Борисов назвал отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца до конца года вероятной. Возможным преемником канцлера Борисов назвал премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста.