Глава бундесвера призвал немцев быть готовыми к обороне Генерал бундесвера Бройер призвал граждан ФРГ готовиться к обороне

Москва18 сен Вести.Жители Германии должны быть готовы к обороне в связи с новыми вызовами в сфере безопасности, заявил генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер. Соответствующее заявление, которое приводит газета Bild, он сделал в Праге на конференции по вопросам обороны.

По словам Бройера, современные угрозы требуют пересмотра оборонной стратегии и активного участия гражданского общества и промышленности.

Генерал подчеркнул, что гибридные угрозы невозможно отражать только силами армии и в случае конфликта расширение оборонных возможностей потребует тесного взаимодействия с промышленностью.

Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал — не вариант. Потому что провал означал бы, что наши общества в том виде, в котором мы их знаем, окажутся под смертельной угрозой. Мы все в одной лодке сказал Бройер

Бройер добавил, что Германия должна учитывать опыт Украины и не полагаться исключительно на существующие подходы.

Технологии не должны определять, что мы делаем. Мы должны определять, что мы делаем с помощью технологий пояснил он

Наряду с этим Германия готовится к возможному военному конфликту, включая подготовку системы здравоохранения. По данным бундесвера, в случае конфронтации она может столкнуться с ежедневным поступлением до 1 тысячи раненых военнослужащих. Эти меры власти связывают в том числе с возможной угрозой со стороны России.

Осенью 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия к 2029 году может атаковать территорию НАТО.