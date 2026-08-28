Генерал из ФРГ претендует на пост главы Военного комитета НАТО, пишет Euractiv Euractiv: Германия продвигает своего кандидата в главы Военного комитета НАТО

Москва28 авг Вести.Германия начала активную кампанию, в ходе которой продвигает генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Бройера как наиболее подходящего кандидата на пост председателя Военного комитета НАТО. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Голосование глав штабов обороны стран Альянса по новому председателю Военного комитета пройдет 19 сентября на ежегодной конференции НАТО в Дании. Избранный кандидат сменит действующего главу адмирала Роба Бауэра в январе 2028 года.

Берлин ведет активную кампанию в поддержку Бройера, призывая европейских союзников объединиться вокруг его кандидатуры, в то время как Канада выдвинула генерала Дженни Кариньян сообщает портал

Отмечается, что шансы немецкого генерала занять пост высоки на фоне вклада Германии в оборону по сравнению с Канадой: в последнее время Берлин направляет значительно больше средств и играет гораздо более важную роль в Альянсе.

Кроме того, США могут оказать дополнительную поддержку кандидатуре Бройера в свете недавних разногласий между Вашингтоном и Оттавой в вопросе военного бюджета Канады.

Между тем в Альянсе советовали не торопиться с выводами. Один из собеседников Euractiv уточнил, что явного фаворита среди кандидатов нет, а делать прогнозы трудно.

Ранее сообщалось, что Германия планирует потратить почти 12 млрд евро на новый арсенал дальнобойных ракет.