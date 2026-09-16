Немецкие больницы начали подготовку к потенциальной войне — Bloomberg Больницы и Бундесвер Германии экстренно готовятся к конфликту

Москва16 сен Вести.Медицинские учреждения Германии и Бундесвер начали экстренную подготовку к возможному прямому военному конфликту. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Перестройка инфраструктуры ФРГ происходит на фоне предупреждений Минобороны страны о потенциальных военных рисках к 2029 году. В частности, в городе Ульм военные рассматривают вариант восстановления подземного бункера эпохи холодной войны на 2000 мест.

При этом аналитики подчеркивают, что немецкая система здравоохранения пока не готова к войне из-за дефицита больничных коек, нехватки военно-полевых хирургов, а также зависимости от импорта медикаментов. Чтобы справиться с рисками, власти Германии готовят закон о безопасности здравоохранения, который объединит гражданские и военные госпитали в общую сеть.