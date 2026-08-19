Москва19 авг Вести.Германия может оказаться на грани гражданской войны на фоне миграционного кризиса и роста напряженности в крупных городах, пишет немецкое издание Welt. Бывший полицейский Ян Солвин связал возможную эскалацию с нежеланием властей ужесточать контроль за нелегальными мигрантами.

По словам Солвина, Германия оказалась расколота, а проводимая правительством политика может обернуться против самих жителей страны. Он также заявил, что иностранные граждане, совершившие преступления и подлежащие депортации, должны оставаться в заключении до момента высылки, в том числе после окончания назначенного им срока наказания.

Эксперт отметил, что от 200 до 300 тысяч человек в Германии обязаны покинуть страну, однако отказываются это делать. В отдельных районах, по его словам, доля мигрантов превышает 80%, что сопровождается ухудшением ситуации с правопорядком.

Солвин предложил лишать подлежащих высылке мигрантов социальных пособий и применять к ним тюремное заключение в случае отказа покинуть Германию. Он также предупредил, что противостояние с неправительственными организациями и активистами может привести к уличным столкновениям и перерасти в масштабные беспорядки в крупных городах.

Официальные власти Германии заявления эксперта не комментировали. Ранее в МВД ФРГ сообщали о работе над ускорением процедур депортации, одновременно признавая сложности с их практической реализацией.

Газета Welt am Sonntag, в свою очередь, писала о том, что правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца не смогло сдержать обещание по увеличению числа депортаций мигрантов из страны.